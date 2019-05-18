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Эксклюзив Эха 18:03, 22 мая 2019

Москва сочла неприемлемым ультиматум, который Вашингтон предъявил Анкаре

США потребовали от Турции отменить многомиллиардную сделку по закупке российских комплексов С-400.

К ультиматуму Вашингтона ожидаемо отрицательно отнеслись не только в Анкаре, но и в Москве. Президент Турции неоднократно говорил о соглашении на поставку систем «Триумф», как о свершившемся факте. Именно от этого и отталкиваются в Кремле – на это обстоятельство «Эху Москвы» указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Турция, несмотря на требования США, продолжает приближать момент, когда российские ЗРК начнут прикрывать небо над территорией республики. При этом глава турецкого министерства обороны не понимает, на каких основаниях Вашингтон может разорвать договор на поставку истребителей F-35. Хулуси Акар отметил, что в документе нет пункта, в котором говорилось бы об отмене сделки из-за желания Анкары закупить С-400. Намерения Турции довести запланированное до конца подтверждает и то, что страна уже направила в Россию своих военных специалистов, которые должны обучиться работе на ЗРК «Триумф». Первые поставки комплексов намечены на середину лета.

Впервые о планах по закупке турецкой стороной российских С-400 стали говорить еще в конце 2016 года. Спустя полгода были согласованы основные параметры сделки. Стало известно, что речь идет о четырех дивизионах системы, два из которых должны быть произведены в самой Турции. Сумма контракта около 2,5 миллиардов долларов, более половины средств предоставлены Россией в кредит.

Вместе с тем, как планы по поставке вооружения становился все более реальными, Вашингтон усиливал давление на Анкару. США требуют от Турции отказаться от российских ЗРК, из-за их несовместимости с системами НАТО. Теперь, как стало известно источникам телеканала CNBC, Госдеп предъявил свой последний ультиматум. Если в течение двух недель Анкара не изменит планы приобрести С-400, она может лишиться поставок американских истребителей F-35, а также попасть под санкции США. Власти республики говорят, что готовятся к возможным ограничительным мерам.

США предлагают Турции закупить американские системы ПВО «Пэтриот». Схожее предложение также поступает от Франции.

Турция закупает российские С-400 исключительно в политических целях сказал Эху военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. По словам Фельгенгауэра, вероятно, Турция теперь лишится американских истребителей

Турция намеренно идет на конфликт с  США из-за закупок С-400, она хочет использовать их как инструмент для продвижения своих внешнеполитических интересов  — считает политолог Аркадий Дубнов. Дубнов добавил, что той же стратегией в войне с США пользуется Китай.

Турция не откажется от сделки с Россией по покупке системы ПВО С-400 и уже готовится к возможным санкциям со стороны НАТО и США, считают некоторые западные наблюдатели.

Приобретение системы ПВО С-400 направлено на укрепление обороноспособности страны и никак не угрожает НАТО, приводит Рейтер слова министра обороны Турции. Как сообщает местное издание Ahval news, турецкий президент не только планирует приобрести партию С-400, но и принять партнерское участие в разработке следующего поколения российской системы ПВО класса «земля-воздух», которая, по заверениям Москвы, способна поражать цели на рекордном на сегодня расстоянии в триста миль. Пока Анкара располагает устаревшими американскими и британскими системами времен холодной войны, поясняет издание. Эрдоган, объявивший об этом в минувшую субботу, может считать, что намерение Турции участвовать в сделке заставит США согласиться с его условиями, однако это выглядит маловероятным ввиду жесткой двухпартийной оппозиции по этому вопросу в Конгрессе. Потенциальный заказ Анкары на новую систему ПВО может инициировать новые призывы американских законодателей отрезать ее от других сделок с участием США и покончить с выгодными для Турции контрактами, в соответствии с которыми вооруженные силы США используют турецкие военные базы, пишет издание Драйв.

В прошлом месяце, напоминает Си-эн-би-си, Вашингтон уже предупреждал Анкару о том, что если она закупит российские зенитно-ракетные комплексы, и если у нее на вооружении будут находиться обещанные НАТО самолеты F-35, российские радары могут со временем научиться вычислять и отслеживать истребители Альянса. Как отмечает специализированный портал FlightGlobal, российская радар-система С-400 является одной из самых передовых на мировом рынке, она размещена в стратегически важных точках, таких как Калининград и в ближайшее время ее приобретут, в частности, Китай и Индия. Предлагаемая Турции система Пэтриот, пишет издание, менее совершенна и несмотря на то, что Анкара, по ее словам, все еще изучает соответствующее предложение НАТО, она уже однажды отвергла контракт на ее приобретение.

Источник телеканала Си-эн-би-си в Госдепартаменте США заявил, что требование США Турции об отказе от покупки российских С-400 является окончательным и пересмотру не подлежит.



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