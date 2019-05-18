Павел Фельгенгауэр: Закупка Турцией установок С-400 носит исключительно политический характер

Закупка Турцией установок С-400 носит исключительно политический характер. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

«Военного смысла в закупке С-400 для Турции нет, очевидно, это политическая вещь. Возможно, желание Эрдогана показать силу своего решения американцам», — сказал он.

Эксперт также отметил, что, вероятно, Турция теперь лишится поставок истребителей из США. По его словам, это выгодно Израилю, поскольку он останется единственным владельцем новейшей авиации подобного рода в регионе.

Мнение эксперта разделяет политолог А.Дубнов, который считает, что президент Эрдоган «торгуется» с США.

«Предположить, что Турции кто-то угрожает с воздуха и это требует такой высокотехнологичной защиты, невозможно. Ни Иран, ни Израиль, ни Ирак не угрожают Турции настолько. Я думаю, что это исключительно запросная позиция в торговле Турции со Штатами в надежде выторговать какие-либо условия, которые нужны Эрдогану в этом регионе», — считает А.Дубнов.

Согласно прогнозам политолога, Анкара доведет вопрос вокруг покупки С-400 «до высочайшего напряжения», а потом найдут повод отказаться от ПВО, не портя отношений ни с Россией, ни с США.

Вашингтон настаивает на том, что страны Североатлантического альянса должны закупать технику, которая совместима с системами НАТО. В связи с этим Анкаре дали две недели на то, чтобы отменить многомиллиардную сделку с Москвой. В противном случае ей грозят не только прекращением договора по поставкам самолетов F-35, но и введением санкций.