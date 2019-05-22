Группа «Френдзона» сама отдала на экспертизу в Роскомнадзор все тексты своих песен

Никакой опасности для детей старше 12-ти лет эксперты не нашли. Об этом сообщила Русской службе Би-би-си турменеджер коллектива.

Накануне издание РБК сообщило, что московский департамент труда разослал письмо о группе «Френдзона» в муниципалитеты и органы соцзащиты. В нем утверждается, что тексты и клипы группы могут нанести вред детям. По сведениям издания, в письме говорилось, что компетентные органы запретят концерты группы в Москве.

Осенью группа «Френдзона», а также целый ряд популярных среди молодежи исполнителей столкнулись с отменой их концертов во многих регионах России.