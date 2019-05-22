Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро в суде попросили показать им бомбу, которую нашли оперативники

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро в суде попросили показать им бомбу, которую оперативники нашли в квартире одного из фигурантов. По их словам, они не доверяют следствию.

Обвинение выступило против демонстрации бомбы. По мнению прокуратуры, ходатайство защиты преждевременно. Суд эту позицию поддержал и предложил адвокатам выступить с просьбой позже, когда они будут представлять свои доказательства. Отмечу, обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга попросили продемонстрировать в суде взрывное устройство, которое оперативники нашли в квартире на севере города во время обысков. На тот момент там проживал один из фигурантов дела. Свою позицию они объяснили тем, что не доверяют следствию. «мы хотим посмотреть, существуют ли эти вещи» сказал один из обвиняемых.

По версии правоохранителей, сотрудники ФСБ нашли в квартире на Гражданском проспекте бомбу, которая представляла собой огнетушитель красного цвета без верхней части. Вместе с ним в картонной коробке находился полиэтиленовый пакет с саморезами, а также контейнер с гайками. Напомню, на скамье подсудимых находится 11 человек. Все они свою вину не признают.

Следствие считает, что организатором теракта был Аброр Азимов, а его старший брат Акрам являлся посредником. Напомним, теракт произошел 3 апреля 2017 года, тогда погибли 15 человек и террорист-смертник.