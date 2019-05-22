Десятки миллиардов рублей задолжал за бытовой газ Северо-Кавказский федеральный округ

Семь регионов формируют более половины от общей задолженности перед «Газпромом».

Просроченная задолженность конечных потребителей в Северо-Кавказском федеральном округе составила почти 94 миллиарда рублей. Большая часть этих денег — долг населения, еще примерно шестая часть – неоплаченные счета теплоснабжающих организаций. Такие цифры приводят в «Газпроме», пишет агентство «Интерфакс». В госкорпорации отмечают, что проводят «разного уровня мероприятия» для решения этого вопроса, возбуждено более 7 тысяч уголовных и административных дел за нарушения в сфере газопотребления. Больше всего долгов за газ накопилось у жителей Чечни. Часть задолженности, сформировавшейся к 2015 году, а это более 9 миллиардов рублей, с населения республики планировали полностью списать. Соответствующий иск со стороны прокуратуры в январе поддержал суд в Грозном, но это решение вызвало широкий общественный резонанс. Не устроило оно и «Газпром». В итоге в апреле Верховный суд отменил это постановление.

Ранее глава Минкавказа Сергей Чебтарёв возложил ответственность за растущий долг на теневой бизнес на Северном Кавказе. По его словам, подпольные предприятия не платят за газ, в итоге плата перекладывается на население.