Российские ракетные войска начали оснащать комплексами «Авангард»

Ракеты встанут на боевое дежурство к концу 2019 года. Как пишет «РИА Новости», об этом сообщил Сергей Каракаев, командующий РВСН.

Инфраструктура для ракетного полка с «Авангардом» уже создана в Ясненском ракетном соединении Оренбургской области.

Успешные испытания ракеты с гиперзвуковым боевым блоком Минобороны провело в конце прошлого года. Путин назвал успешный пуск таких ракет «замечательным подарком стране к Новому году».

«Авангард» способен летать на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы, маневрировать и преодолевать системы противоракетной обороны. Его испытывали с 2004 года, а впервые о нем рассказал президент в своем послании Федеральному собранию.