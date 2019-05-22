Официальная безработица в России выросла в первом квартале сразу на 20%

Это сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на совещании президента с членами правительства. Как передает Интерфакс, Топилин объяснил это тем, что люди стали чаще обращаться в службы занятости, поскольку с 1-го января были увеличены пособия по безработице. Обычное составляет около 8-ми тысяч рублей, а для граждан предпенсионного возраста 11 тысяч 200 рублей. Министр Топилин уточнил, что общая безработица при этом продолжает снижаться и сейчас составляет 4,8%, — передает РИА.