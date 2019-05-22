В картах Apple Крым сделали российским после того, как с соответствующим требованием выступили депутаты Госдумы

В компании также пообещали обсудить изменение территориальной принадлежности полуострова в других программах.

Американская компания Apple привела свое приложение «Карты» в соответствие с российским законодательством, исправив неверное, как отмечают депутаты, указание территориальной принадлежности Крыма. Теперь полуостров обозначается как часть России, об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин. Вместе с тем, отметил он, в сервисе «Погода» крымские города хоть и не отмечены как украинские, нет указания и на их принадлежность России. По словам Левина, представители Apple в России попросили дать время на консультации с центральным офисом компании, отчитаться обещали 29 мая. Глава комитета по безопасности и противодействую коррупции Василий Пискарев напомнил, что за неверное отображение географических объектов предусмотрена административная ответственность. Он также подчеркнул, что в Госдуме продолжат следить за этим вопросом.

Отметим, что свои претензии к Apple парламентарии озвучили на встрече с представителем компании в начале апреля, дав время на устранение неточностей.

Исправить принадлежность Крыма на своих картах ранее также пришлось компании Google. Там отметили, что обозначают спорные территории в соответствии с законодательством страны, где у сервиса есть локальные карты.