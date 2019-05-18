В Кремле назвали непозволительным ультиматум США, предъявленный Турции в связи с закупкой российских комплексов С-400

Анкара должна выбрать между российскими ЗРК и американскими истребителями.

Кремль расценивает сделку по продаже систем С-400 как уже свершившуюся. Отвечая на вопрос «Эха Москвы» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сказал, что Москва в данном случае отталкивается от позиции турецких властей, которые неоднократно называли этот вопрос решенным.

Министр обороны Турции, комментируя ультиматум США, отметил, что участие Анкары в программе американских истребителей F-35 не может зависеть от сделки по покупке С-400. Соответствующего положения просто нет в договоре. Турция продолжает исполнять свои замыслы не на словах, а на деле. Она уже направила в Россию своих военных специалистов, которые должны обучиться работе на ЗРК «Триумф».

Вашингтон настаивает на том, что страны Североатлантического альянса должны закупать технику, которая совместима с системами НАТО. В связи с этим Анкаре дали две недели на то, чтобы отменить многомиллиардную сделку с Москвой. В противном случае ей грозят не только прекращением договора по поставкам самолетов F-35, но и введением санкций.

Давление со стороны США не заставит Турцию отказаться от покупки С-400, — считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Контракт на поставку Турции четырех систем С-400 был подписан в 2017 году. Он оценивается в два с половиной миллиарда долларов.