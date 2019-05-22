Путин: Государство обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан

Государство обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан. Ни о каком давлении и вмешательстве в дела бизнеса здесь речь не идет, — заявил президент Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Путин назвал самоуправством позицию руководителей, которые мешают созданию профсоюзов – «это нужно пресекать силовыми службами», — сказал президент.