Лауреатом международной Букеровской премии 2019 года стала писательница из Омана
Премия учреждена в 2004 году, с 2014 года вручается ежегодно. Награду вручают за произведения, переведенные на английский и изданные в Великобритании или Ирландии.
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Премия учреждена в 2004 году, с 2014 года вручается ежегодно. Награду вручают за произведения, переведенные на английский и изданные в Великобритании или Ирландии.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…