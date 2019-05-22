Певица Алсу считает, что участников шоу «Голос-Дети» «втягивают в некие игры», — она заявила об этом на радиостанции «Серебряный дождь». Алсу не объяснила, что имеет в виду и пообещала дать развернутый комментарий 1-го июня, в День защиты детей.



Певице также был задан вопрос, будет ли ее дочь участвовать в повторном финале «Голоса», — «Решение должна принять она сама», — ответила Алсу.

Напомним, Первый канал аннулировал итоги последнего сезона шоу, в котором победила Микела Абрамова. Результаты голосования телезрителей посчитали аномальными.