Автобус с туристами перевернулся в итальянской Тоскане

Среди пострадавших могут быть россияне, — рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По данным российского посольства, в автобусе находились около 60 человек. Один погиб – предположительно это гражданин России. Еще десять пострадали. В посольстве открыта «горячая линия».

Организованных туристов из России в автобусе не было, — сообщили «Интерфаксу» в Российском союзе туриндустрии. Автобус принадлежит итальянскому туроператору «Европа-Вояж», который работает со многими туроператорами России и СНГ.

Посольство РФ в Италии открыло горячую линию для россиян после аварии с автобусом в городе Сиена:

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