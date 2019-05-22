ЦБ рассматривает возможность ввести наказание за производство банкнот и монет, которые имеют сходство с билетами ЦБ

Центробанк рассматривает возможность ввести наказание за производство банкнот и монет, которые имеют сходство с билетами ЦБ. В частности, может быть введена административная ответственность, — пишет «Российская газета».

Это связано с тем, что мошенники используют купюры так называемого «банка приколов», но формально их нельзя привлечь к уголовной ответственности за фальшивомонетничество.

Ранее стало известно, что мошенники положили на счет в одном из банков сувенирные купюры почти на 600 тысяч рублей – банкомат не распознал подделку.