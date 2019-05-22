Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов «Коммерсанта»

«Я никогда никому не звонила, это не мой стиль, это бессмысленно», — подчеркнула Матвиенко, — ее цитирует РИА.

Напомним, «Коммерсантъ» лишился всего отдела политики. Одиннадцать журналистов написали заявления после увольнения авторов материала о возможной смене руководителя Совета Федерации.



В частности, источники издания утверждали, что Валентину Матвиенко может сменить глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.