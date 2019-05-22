Женщина-гид погибла в результате ДТП с  туристическим автобусом в Италии

Еще четыре пассажира доставлены в больницу в серьезном состоянии. Около 20 человек поучили легкие травмы.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что в автобусе находились туристы из России. Агентство АНСА тоже уточнило, что это выходцы из стран Восточной Европы.

По предварительной информации, автобус упал в овраг. Он направлялся из Сиены во Флоренцию. За рулем находился итальянский водитель. Причины инцидента выясняются.

Разбившийся автобус принадлежит итальянскому туроператору «Европа-вояж». Организованных туристов из России в нем не было, — сообщили «Интерфаксу» в Российском союзе туриндустрии.