Сборная России заняла первое место в группе, разгромив Швецию со счетом 7:4

Шведы с полным вниманием провели только первый период, который и выиграли 1-0. Это было похоже на матч равных соперников, однако после перерыва скандинавы просто развалились. Первую шайбу они получили, проведя на льду менее минуты, а после четвертой бросили играть. Перед началом третьего периода наши уже вели со счетом 6-1. По понятным причинам, он превратился в формальность, хотя в этот отрезок скандинавам удалось забросить столько же, сколько россияне пропустили в предыдущих шести встречах в сумме. Итог этого странного матча 7:4 в пользу наших. Шведы опустились на третье место, но теперь встретятся с финской командой, которая неплохо начала, но в последних матчах выглядела слабо. Россиянам же, несмотря на первое место в группе придется играть с американцами.

Нападающий Вильям Нюландер, забросив шайбу обошел нашего Никиту Кучерова в соревновании бомбардиров. У шведского форварда 15 очоков, против 14 у россиянина.