США планирует введение ограничительных мер против китайской компании Hikvision

Администрация США, по аналогии с недавними санкциями в отношении технологического гиганта Huawei, планирует введение ограничительных мер против китайской компании Hikvision, сообщают зарубежные СМИ.

Газета Нью-Йорк таймс пишет, что данные санкции станут первым случаем, когда Вашингтон примет меры против компании, сыгравшей важную роль в слежке и задержании уйгуров, мусульманского тюркоязычного народа, проживающего на северо-западе Китая. Санкции ограничат возможность для закупки компанией Hikvision американских технологий, а производители в США, в свою очередь, станут обязанными получать одобрение на поставку компонентов для этой китайской фирмы.

Агентство Рейтер подчеркивает, что данный виток эскалации торговой войны между Пекином и Вашингтоном является самым заметным за последнее время. США уже не раз обвиняли Китай в действиях, противоречащих их национальной безопасности. В этой связи ранее были приняты аналогичные меры против компании Huawei, которая, тем не менее, получила трехмесячную отсрочку на введение санкций со стороны Торгового департамента США.

Представитель Hikvision, на условиях анонимности, заявил изданию, что даже если Вашингтон перестанет поставлять ей запчасти и прочие продукты, компания сможет справиться с ситуацией за счет других поставщиков, поскольку большая их часть сегодня базируется в Китае.

Пресс-секретарь китайской компании подчеркнул, что она не получала никаких предупреждений о предстоящем включении Hikvision в санкционный список.