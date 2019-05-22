США требуют от Турции отказаться от закупок российских зенитных ракетных комплексов С-400, в противном случае против страны могут быть введены санкции. В Анкаре с этим ультиматумом не согласны.

Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от многомиллиардной сделки по поставке из России зенитных систем С-400. Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на неназванного чиновника Госдепартамента, там настаивают на том, что страны НАТО должны закупать военную технику, совместимую с системами альянса. Поэтому Турции предложено приобрести американскую систему ПРО «Patriot», иначе стране грозят санкции, исключение из программы по производству истребителей пятого поколения F-35 и отмена поставок 100 уже заказанных самолетов. Москва уже отреагировали на этот ультиматум. В Кремле считают «непозволительными» требования США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Минобороны Турции также подчеркнули, что в соглашении по F-35 нет условий, которые позволяли бы США выдвигать подобные требования. Там заявили, что сделка с Россией никакой угрозы в себе не несет.

Ранее также стало известно, что Анкара направила в Россию группу военнослужащих, которые должны пройти обучение по использованию С-400. Размещение системы начнется в стране в октябре.