В саратовской больнице выстраиваются очереди за инсулином

В местном профильном ведомстве, однако, отрицают эту информацию.

Вчера вечером в местном сообществе вКонтакте анонимный пользователь опубликовал фотографию очереди из более 30 человек в 1-ой горбольнице. По его словам, все они ждут жизненно необходимого лекарства, с которым в больнице недостаток. Пользователь отмечает, что инсулин выдают «в лучшем случае на одну неделю вместо месяца». При этом он сам уже третий день не может получить препарат.

В пресс-службе регионального минздрава заверили, что очередь с недостатком инсулина не связана:

«Очередь, которая была запечатлена на фотографиях, не связана с лекарственным обеспечением населения, в том числе сахароснижающими препаратами. В поликлиническом отделении больницы №1 осуществляется ремонт. И, вследствие этого, осуществлен временный перевод медицинских специалистов в другое крыло. В связи с этим наблюдается некоторая скученность пациентов, особенно в утренние часы, когда наблюдается повышенная обращаемость людей к врачам».

Ранее в эфире саратовского «Эха Москвы» зампред областного правительства по социальной сфере Валентина Гречушкина заявляла, что лекарства для диабетиков есть, а любые случаи невыдачи нужно разбирать конкретно.

В сентябре прошлого года в Саратове из-за нехватки лекарств скончалась 28-летняя больная сахарным диабетом Ольга Богаева. По данному факту сейчас расследуется уголовное дело. Однако обвинения никому так и не предъявили.