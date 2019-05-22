Один человек погиб, 10 ранены в результате ДТП с участием туристического автобуса в Италии

В нем могли находиться россияне.

Авария произошла в 9.30 утра по дороге из Флоренции в Сиену. Автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся. Один турист погиб на месте. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести. Раненые доставлены в больницу. Около 20 человек получили легкие травмы. Всего внутри находилось 60 пассажиров. За рулем был итальянский водитель. Причины ДТП сейчас устанавливаются. По предварительной версии, ДТП могло произойти из-за скользкого после дождя асфальта. Участок автомагистрали закрыт. Посольство России проверяет информацию о том, что в попавшем в аварию автобусе могли быть граждане России. В случае необходимости им окажут помощь. Как уточняет агентство АНСА, в автобусе, в частности, ехали туристы из Восточной Европы. Разбившийся в Италии автобус

принадлежит итальянскому туроператору «Европа Вояж», Организованных туристов из России в нем не было, однако могли быть граждане, которые купили путевки самостоятельно, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Российское посольство открыло горячую линию для возможных пострадавших и их родственников.