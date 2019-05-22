Крупнейший за последнее время сбой произошел в московском метро вчера

Движение на одной из линий удалось восстановить лишь к полуночи. Люди провели под землей почти три с половиной часа.

В московском Департаменте транспорта попросили прощения у горожан за вчерашний сбой в движении поездов. Власти пообещали сделать все возможное, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Накануне вечером три состава застряли в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошёвская». Движение по Солнцевской и Большой кольцевой линиям метро удалось полностью восстановить только после полуночи.

По мнению экспертов, основными причинами инцидента могли стать неисправность контактного рельса или токоприемника поезда. При этом отмечается, что всего на перегоне остановились пять поездов, но два из них удалось сразу отправить на ближайшие станции. Другие составы остались стоять на месте из-за неисправности и особенностей рельефа. Более тысячи застрявших пассажиров пришлось эвакуировать другим способом – об этом рассказали сами очевидцы.

Паники среди людей, застрявших в тоннеле на несколько часов, не было. Однако одна из пассажирок в разговоре с телеканалом НТВ отметила, что информирование в вагонах было организовано плохо.

Другая очевидица пожаловалась телеканалу «Москва 24» на то, что не лучшим образом проходила эвакуация.

В самой подземке отмечают, что выводить пассажиров по тоннелю было небезопасно. До ближайшей станции по путям пришлось бы идти более километра, что не рекомендуется делать без специальной подготовки.

Причиной ЧП могли стать плохое качество оборудования или неправильный монтаж электросистем, — заявил в эфире РБК бывший руководитель Главгосэкспертизы Юрий Мельников.

Глава Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов утверждает, что никто из пассажиров за медицинской помощью не обратился.

В московском метрополитене пообещали, что окончательно причину возникновения сбоя назовут в течение недели.