«Ведомости»: МВД Росси тестирует камеры –видеорегистраторы с  функцией распознавания лиц

МВД Росси тестирует камеры –видеорегистраторы с функцией распознавания лиц, — сообщают «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Внешне устройства похожи на небольшую рацию, оно анализирует видеопоток на расстоянии 3,5-4,5 метров и передает полученные сведения на сервер. Лица людей сравнивают с ранее загруженной базой.

Источник издания утверждает. Что в случае успешных испытаний функцию распознавания лиц добавят в портативный видеорегистратор, который уже используют полицейские. В МВД официально эту информацию не комментируют.