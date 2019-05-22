Счетная палата выявила нарушения в расходовании бюджетных средств Госфильмофондом, Эрмитажем и Большим Театром

В частности, Госфильмофонд допустил нарушения при реконструкции фильмохранилища, из-за которых стоимость работ оказалась завышена на 15 миллионов рублей.



Материалы, собранные по результатам проверки, переданы в Генпрокуратуру.

Нарушения, обнаруженные у Эрмитажа также касаются фондохранилища. В Большом Театре выявлены признаки нецелевого расходования бюджетных средств. Кроме того, выяснилось, что треть билетов на спектакли на исторической сцене не поступают в первую волну продажи, а находятся в статусе брони.