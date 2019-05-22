Московское метро утверждает, что не могло оперативно эвакуировать пассажиров из тоннеля по соображениям безопасности, особенности неисправности и рельефа перегона.

Вчера около семи вечера было прервано движение поездов по Солнцевской и Большой кольцевой линиям. В тоннеле застряли несколько поездов. Пассажиров – более тысячи человек – на ближайшую станцию вывозил другой состав. По информации пресс-службы метро, на станции пассажиров ждали медики, но медицинская помощь никому не понадобилась

На эвакуацию по официальным данным ушло три часа двадцать минут. Установить точные причины аварии метрополитен обещает в течение недели.