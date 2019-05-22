В столице Индонезии в ходе массовых беспорядков погибли шесть человек

Протесты начались после объявления итогов президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Джоко Видодо.

С подтверждением гибели шести человек сегодня выступила полиция Индонезии, но обстоятельства трагедии пока не ясны. Известно, что некоторые умерли от огнестрельных ранений, другие – от травм, нанесенных тупыми предметами. Глава полиции страны Тито Карнавиани пообещал провести тщательное расследование случившегося. При этом местные власти подчеркивают, что у полицейских и военных, противостоящих протестующим, при себе нет огнестрельного оружия.

Протесты в Джакарте начались после того, как накануне были объявлены итоги выборов – с результатом в 55,5 процентов голосов победил действующий президент. Ситуация вылилась в беспорядки – в частности, протестующие сожгли больше 10 машин. Полиция применила слезоточивый газ и водометы, около 70 участников протестов были задержаны. Власти решили частично ограничить доступ к социальным сетям под предлогом предотвращения распространению фальшивой информации.

Проигравший на выборах кандидат, генерал запаса Прабово Субианто, заявил о несогласии с результатами голосования. Его сторонники намерены подать иск в Конституционный суд.