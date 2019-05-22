Счетная палата обнаружила нарушения при продаже билетов в Большой театр

Система способствует заработку спекулянтов.

Сначала в продажу направляют билеты в Большой театр на менее востребованные места. Лучшие места на Исторической сцене не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони. В общей сложности это более трети билетов. Специальные условия приобретения созданы для министерств, ведомств и спонсоров Большого театра. Бронь распределяется и самим театром. Проверка Cчетной палаты показала, что даже на популярные спектакли бронь не используется на 30%. В итоге оставшиеся билеты театр частями передает в свободную продажу. Купить их можно уже без предъявления паспорта. Расходятся они обычно в течение пяти минут. Схема создает риски попадания билетов к спекулянтам, которые потом перепродают их по завышенным ценам, отмечают в Счетной палате.

В Большом театре пока не прокомментировали результаты проверки Счетной палаты.