Совет федерации одобрил блок законов об электронном голосовании

Норму, позволяющую москвичам дистанционно отдать свой голос на предстоящих выборах в городской парламент, также приняли сегодня в Мосгордуме. Эти инициативы вызвали критику как со стороны системной, так и несистемной оппозиции.

В соответствии с одним из одобренных Совфедом законов, в столице будут созданы цифровые участки, которые позволят избирателям, прописанным в других регионах дистанционно проголосовать, на проходящих там выборах, а также на довыборах в Госдуму. Тестировать систему будут в Москве – эти участки заработают 8 сентября. Еще один закон допускает к голосованию на выборах в регионах людей с временной регистрацией. И третий касается выборов депутатов в Мосгордуму. Избиратели смогут выбрать – хотят ли они отдать свой голос традиционным образом, заполнив бюллетень на участке, или с помощью интернета на портале государственных услуг города. Эксперимент пройдет в одном или нескольких округах Москвы. Мосгордума сегодня приняла соответствующий закон. При этом оппозиция выступает против попыток внедрения электронного голосования в России, поскольку оно открывает для власти безграничные возможности для фальсификаций. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал в Верховный суд иск с требованием признать эту инициативу незаконной.

У здания Мосгордумы сегодня прошла серия одиночных пикетов против принятия закона об электронном голосовании на выборах в городской парламент.