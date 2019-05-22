Песков: В Кремле негативно относятся к ультиматуму США Турции по закупке С-400

В Кремле крайне негативно относятся к ультиматуму США, выдвинутому Вашингтоном Турции в связи с закупками у России зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«К ультиматумам, в целом, мы относимся крайне негативно. Мы считаем непозволительными подобные ультиматумы», — заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Москве «исходят из многочисленных заявлений, которые делали представители турецкого руководства во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что сделка по С-400 является совершенной», отметил пресс-секретарь.

«Эта сделка реализуется», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось о заявлении госдепартамента США, в котором говорится, что Турция должна отказаться в двухнедельный срок от закупок С-400.