Минздрав Саратовской области проверит городскую больницу из-за информации о недостатке инсулина

В соцестях распространилась фотография огромной очереди, в которой, по некоторым данным, больные сахарным диабетом ждут необходимого препарата.

«Саратов терпит бедствие. Сколько еще диабетиков умрет?» — такая запись появилась вчера в одной из групп во «Вконтакте». Там анонимный пользователь распространил снимок, на котором запечатлена большая группа людей, ожидающих в коридоре своей очереди. В сообщении говорится, что это люди, пытающиеся получить инсулин в Первой городской больнице. Препарат якобы выдают в лучшем случае на одну неделю вместо месяца, а сейчас его и вовсе нет. Автор поста утверждает, что не может получить необходимое лекарство уже три дня.

Как сообщает агентство «Свободные новости» со ссылкой на областной Минздрав, сейчас сахароснижающих препаратов в местных больницах достаточно. Установить, чем вызвана очередь в лечебном учреждении, сегодня должна специальная комиссия.

В сентябре прошлого года в Саратове из-за недостатка лекарств скончалась 28-летняя Ольга Богаева, страдающая от сахарного диабета. Общественную организацию, которая помогала больным, год назад признали иностранным агентом.

В Кремле не в курсе о перебоях с поставкой инсулина и других дорогостоящих препаратов в Саратове. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос корреспондента, насколько в Кремле следят за проблемой поставок инсулина в больницу Саратова или другие региональные больницы, пресс-секретарь ответил: «Мне ничего неизвестно о перебоях с инсулином. Мы обязательно справимся в Минздраве. Но нам ничего об этом неизвестно».

Уточняя, откуда могла появиться данная информация, пресс-секретарь отметил, что из Министерства здравоохранения РФ не «сигнализировал никто ни о каких чрезвычайных ситуациях в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами». Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят никакого системного сбоя. «Нет, наоборот, там налажена достаточно стабильная эффективно работающая система», — сказал он.

В нескольких местных СМИ появилась информация, что в саратовской городской больнице возникли перебои с инсулином.