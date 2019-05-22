Неисправность контактного рельса или токоприёмника поезда могли стать причиной крупнейшего сбоя в московском метро

Неисправность контактного рельса или токоприёмника поезда могли стать причиной крупнейшего за последнее время сбоя в московском метро. Несколько составов встали в туннеле на Большой кольцевой линии минувшим вечером в час пик.

Пассажиров одного состава провели до станции, примерно, через полтора часа, остальных – через три. В общей сложности речь идёт речь о тысяче пассажиров, среди которых были дети.

Причиной ЧП в московском метро могли стать плохое качество оборудования или неправильный монтаж электросистем. Такое мнение каналу РБК высказал бывший руководитель Главгосэкспертизы Юрий Мельников.

В пресс-службе метро говорят, что отбуксировать застрявшие поезда на станции было невозможно из-за особенностей рельефа туннеля.