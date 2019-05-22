Совет федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова

Он содержится в СИЗО в связи с обвинениями в организации двух убийств и участии в преступном сообществе.

Рауф Арашуков не предоставил в срок до 1 апреля сведения о доходах и имуществе, как того требует закон. Это и стало формальным основанием для досрочного прекращения его полномочий. Сенаторы проголосовали за это решение единогласно. Таким образом это первый в истории случай лишения мандата за непредставление декларации. Специальная рабочая группа Совфеда установила, что пребывание Арашукова в СИЗО не мешало ему отчитаться о доходах вовремя.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что решение о прекращении его полномочий был принято строго в соответствии с законом. При этом адвокат Арашукова Анна Ставицкая ранее утверждала, что ее подзащитному удалось вовремя подать декларацию, однако она не была опубликована на сайте Софведа. Напомню, что сенатор от Карачаево-Черкесии был задержан в конце января прямо на заседании верхней палаты парламента, в марте суд временно отстранил его от должности.

Также под стражей находится отец Рауфа Арашукова – Рауль. Его обвиняют в хищении газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.