Удальцов: Около Мосгордумы проходят одиночные пикеты против рассмотрения законопроекта об электронном голосовании

Сейчас около Московской городской думы на Страстном бульваре проходят одиночные пикеты против рассмотрения во втором чтении законопроекта об электронном голосовании на выборах в городской парламент. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Сегодня около здания Мосгордумы на Страстном бульваре проходит акция по поводу рассмотрения сегодня во втором чтении закона об электронном голосовании на осенних выборах, и голосовании людей с временной регистрацией», — рассказал он.

Одиночные пикеты, отметил С.Удальцов, проводят: депутат Мосгордумы Елена Шувалова, от «Левого фронта» Анастасия Удальцова и другие. Граждане, меняя по очереди друг друга, стоят с плакатами: «Москве нужны честные выборы!»

«По мнению участников акции, эти законопроекты на самом деле не являются проработанными, подготовленными. И скорее всего они позволят просто расширить пространство для фальсификаций на осенних выборах, так как затрудняет контроль общественности за ходом голосования», — сказал С.Удальцов.

По его словам, на месте проведения акции дежурит полиция, но каких-либо серьезных инцидентов пока не было.

Эксперимент по дистанционному голосованию пройдет 8 сентября в одном или нескольких округах, их список определит Мосгоризбирком.