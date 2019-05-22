Сегодня Исполком международного олимпийского комитета решит будет ли бокс представлен в Олимпийской программе

Конфликт между МОК и международной федерацией любительского бокса длится уже больше года. Олимпийские власти не устраивает обстановка в АИБА в частности судейские скандалы, финансовая непрозрачности и прочие проблемы. Федерация хоть и выслушивает критику в свой адрес, но реагирует не так, как хотелось бы МОК. Тайваньца Чинг Коу Ву сместили члены Исполкома Федерации, обвинив в том, что он превратил организацию в личную коммерческую фирму. На его место выбрали Гафура Рахимова из Узбекистана, но его кандидатура смутила МОК еще больше. Минфин США ввел против него персональные санкции по подозрению в участии в организованной преступности. Теперь АИБА возглавляет Мохахмед Мустасани сегодня мы узнаем, удалось ли ему уговорить МОК.

Если АИБА лишится признания МОК олимпийский турнир может пройти под эгидой другой организации, но она пока не создана.