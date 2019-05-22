Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от закупок российских зенитных систем С-400

Турецкие военные уже начали обучение работе на ЗРК.

США дают Турции две недели на то, чтобы отменить многомиллардную сделку с Россией. В противном случае Анкару ждет исключение из программы по поставкам американских истребителей F-35, введение санкций и потенциальный ответ со стороны НАТО. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на неназванного чиновника Госдепартамента США. Вашингтон настаивает на том, что страны Североатлантического альянса должны закупать технику, которая совместима с системами НАТО. Вместо российских С-400 Анкаре предлагается приобрести американские установки «Пэтриот».



В Турции пока этот ультиматум не прокомментировали. В министерстве обороны лишь отметили, что военные уже направлены в Россию, где пройдут обучение работе с зенитными системами «Триумф». Агентство Associated Press утверждает, что Анкара рассматривает все варианты действий на случай введения американских санкций.

По мнению экспертов, США опасаются, что закупленные Турцией С-400 позволят рассекретить системы американских истребителей, которые станут уязвимы для российской ПВО.