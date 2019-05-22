Семья главы Крыма Сергея Аксенова, по некоторым данным, владеет элитной недвижимостью в Москве и Симферополе

В его личной декларации собственность не указана.

Жилплощадь и нежилые помещения семьи находятся во владении жены главы Крыма Елены. Сергей Аксенов оформил на тещу квартиру за 400 млн рублей в элитном районе Москвы на Пречистенской набережной, пишет интернет-издание Insider. Произошло это летом 2014 года. В пользовании у семьи дом в Симферополе площадью 577 м². При этом согласно декларации глава Крыма, за прошлый год он заработал 3 млн рублей, а супруга 13 млн. Как утверждает Insider, связанные с родственниками Аксенова компании занимаются бизнесом, в том числе похоронными услугами и строительством. Основным заработком стало предоставление в аренду торговых помещений, которые получены из госсобственности. Согласно этим данным, в предпринимательской деятельности задействованы всем члены семьи главы Крыма. В частности, сыну Олегу Аксенову в результате приватизации достался объект культурного наследия конца XIX века «Дом купца Х.К. Чирахова». Это одна из самых известных туристических достопримечательностей Симферополя.

Сергей Аксенов пока не прокомментировал информацию о недвижимости и доходах своей семьи.