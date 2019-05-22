Московская мэрия извинилась перед пассажирами, застрявшими в метро

Инцидент произошел вчера вечером – около тысячи человек больше трех часов не могли выйти из поездов.

Извинения пассажирам московского метро принес глава столичного Дептранса Максим Ликсутов. Он назвал ситуацию «крайне нетипичной» и пообещал сделать все возможное, чтобы такого больше не повторилось, передает радиостанция «Говорит Москва».



В свою очередь, в пресс-службе метро в беседе с «Интерфаксом» заверили, что выводили людей максимально безопасным способом: к трем застрявшим составам решено было подвести другой поезд, который забирал людей и довозил до станции «Хорошёвская». В общей сложности людям пришлось ждать 3 часа 20 минут, но вывести их пешком по тоннелю, как утверждается, было небезопасно. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Сбой движения поездов произошел накануне вечером на Солнцевской и Большой кольцевой линиях. По предварительным данным, причиной инцидента стала потеря напряжения в неисправном контактном рельсе.

Движение поездов на проблемном участке было полностью восстановлено сегодня после полуночи.