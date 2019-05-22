Сборная России разгромила шведов в последнем матче группового турнира чемпионата мира по хоккею и сыграет в четвертьфинале с американцами.

Наша команда победила со счетом 7:4, хотя после первого периода в такую перспективу сложно было поверить. Стартовый отрезок россияне проиграли. Ландеског удачно подставил клюшку под бросок защитника. Во второй двадцатиминутке картина изменилась кардинально. Не прошло и минуты, как Анисимов сравнял счет. Потом Дадонов забросил свою шестую шайбу на турнире, Малкин с Овечкиным организовали красивейший гол. К подвигам присоединились Капризлв, Григоренко и тот же Малкин. Россия забросила шесть безответных шайб. Третий период стал формальностью. У нашей команды не было никакой необходимости рисковать, что позволило соперникам сохранить лицо – 7:4. Сборная России вышла в четвертьфинал с первого места, но это не облегчило ей жизнь. Сборная Германии неожиданно победила финнов и отправила на четвертое место американцев, с которым нашим и предстоит играть.



Четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею пройдут в четверг.