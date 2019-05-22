Еще одна китайская IT-компания может попасть в черный список в США

Речь идет об одном из крупнейших в мире производителей систем видеонаблюдения.

Компания Hikvision оказалась под угрозой американских ограничительных мер. По данным газеты The New York Times, министерство торговли США может потребовать, чтобы местные компании получали специальные лицензии на поставку компонентов для китайской корпорации. Отмечается, что Белый дом может принять решение по этому вопросу уже в ближайшие недели.

Между тем сама Hikvision сохраняет оптимизм. В компании утверждают, что попадание в черный список никак не скажется на ее работе. В интервью информационному порталу «Сина» представитель разработчика сказал, что даже если США остановят продажу чипов, производитель сможет использовать другие каналы, и санкции не будут иметь никакого эффекта.

Ранее Вашингтон включил в черный список китайскую компанию Huawei. Позже производителю смартфонов дали 90-дневную отсрочку для закупки американских комплектующих.

Системы видеонаблюдения Hikvision широко используются по всему миру. Помимо этого компания выпускает дорожные камеры, тепловизоры и беспилотники.