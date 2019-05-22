Акции протеста в Абхазии завершились после согласия властей перенести дату президентских выборов

Как ожидается, голосование будет назначено на 25 августа.

Двухдневная акция гражданского неповиновения в Сухуми завершилась сегодня около полуночи – как сообщает ТАСС, ночью протестующие начали покидать площадь перед зданием парламента республики. Разойтись участников акции призвал один из лидеров оппозиции, глава штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба. Перед этим он провел успешные переговоры с президентом частично признанной республики Раулем Хаджимба. Стороны договорились перенести выборы президента, ранее назначенные на 21 июля. Хаджимба предложил провести их 25 августа; окончательное решение по этому вопросу сегодня примет парламент страны.

Протестующие добивались переноса выборов из-за болезни оппозиционного кандидата Аслана Бжании. Его сторонники и члены семьи подозревают, что речь может идти об отравлении.

После завершения акции протеста в Сухуми возобновил работу общественный транспорт, который не работал в связи с забастовкой.