Московский метрополитен принёс извинения за сбой в работе, который привёл к тому, что более тысячи человек оказались заблокированными в туннеле. По предварительным данным, причиной инцидента стала либо неисправность контактного рельса, либо токоприёмника поезда. Это произошло в туннеле Солнцевской и Большой кольцевой линий вчера вечером в час пик. На то, чтобы вывести пассажиров из составов, потребовалось от полутора до трёх часов.

Для устранения последствий неполадок особых мероприятий по спасению людей проводить не потребовалось, рассказал зам.начальника столичного Управления МЧС Андрей Мищенко.

Зам.мэра Максим Ликсутов ранее говорил, что люди долго оставались в вагонах из-за необходимости проверки, снято ли напряжение с контактного рельса.