Неисправность контактного рельса или токоприёмника поезда могли стать причиной крупнейшего сбоя в московском метро

Неисправность контактного рельса или токоприёмника поезда могли стать причиной крупнейшего за последнее время сбоя в московском метро. Несколько составов встали в туннеле на Большой кольцевой линии минувшим вечером в час пик.

Пассажиров одного состава провели до станции, примерно, через полтора часа, остальных – через три. В общей сложности речь идёт речь о тысяче пассажиров, среди которых были дети.

Система информирования работала плохо, рассказала НТВ одна из пассажиров.

В столичном метро обещают установить точную причину сбоя в течение недели.