Хоккеисты сборной России обыграли шведов в заключительном матче групповой стадии Чемпионата мира
Они заняли первое место в своей группе. В плей-офф россияне встретятся с американцами.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Они заняли первое место в своей группе. В плей-офф россияне встретятся с американцами.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…