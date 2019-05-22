Глава администрации президента Андрей Богдан: Олигархи не будут управлять Украиной

Олигархи не будут управлять Украиной. Об этом заявил глава администрации президента Андрей Богдан. В эфире телеканала «112 – Украина» он пообещал проблемы тем, кто будет действовать во вред обществу и украинскому народу. Богдан был назначен главой администрации Владимира Зеленского минувшим вечером. Ранее он был его юридическим советником.

Накануне президент Украины подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и назначил выборы на 21 июля. Владимир Зеленский в результате этих выборов может как выиграть, так и проиграть, говорит политолог Михаил Погребинский.

По мнению Погребинского, Владимир Зеленский ещё не осознаёт всей глубины проблем, стоящих перед страной.