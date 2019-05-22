Меры поддержки инвалидов обсудит Владимир Путин с членами кабмина

Накануне правительство упростило порядок получения инвалидности.

Упростить процедуру установления инвалидности президент поручил еще год назад. Изменения были сделаны в рамках проекта «Электронное здравоохранение». Вместо сбора необходимых бумаг по инстанциям у инвалидов должна быть возможность оформить документы через портал госуслуг, говорил ранее Дмитрий Медведев. Накануне он утвердил новые правила, по которым сроки оформления сокращаются, и организуется электронный документооборот между учреждениями, который сведет к минимуму участие инвалидов.

Эти и другие меры Путин обсудит с министрами. Ожидается выступления главы Минтруда и соцзащиты Топилина, министра промышленности и торговли Мантурова и министра науки и высшего образования Котюкова.

В России зарегистрировано почти 12 миллионов человек всех групп инвалидности. Это данные Росстата на начало этого года.