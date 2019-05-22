В Владимирской области минувшей ночью была проведена контртеррористическая операция
Подробности сообщил официальный представитель НАК Александр Поляков.
В доме были обнаружены боеприпасы, самодельные бомбы и экстремистская литература.
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Подробности сообщил официальный представитель НАК Александр Поляков.
В доме были обнаружены боеприпасы, самодельные бомбы и экстремистская литература.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…