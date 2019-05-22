Метрополитен обещает в течение недели установить точные причины инцидента на Большой кольцевой линии

Из-за потери напряжения в контактном рельсе в тоннеле встали три поезда с пассажирами.

Заблокированными под землей оказались более тысячи человек.

Сбой произошел на Солнцевской и Большой кольцевой линиях от станции «Раменки» до «Хорошевской». Проблемы возникли накануне вечером в час пик, когда люди возвращались с работы. Пассажиров эвакуировали 2 часа 20 минут. В момент инцидента в тоннеле находились пять составов, два сразу отправили на ближайшие станции, три других не смогли перевезти пассажиров из-за особенности неисправности и рельефа перегона. К составу, который остановился, подъезжал другой поезд, он забирал людей и довозил до станции «Хорошевская».

Сотрудники метрополитена решили не эвакуировать пассажиров пешком по тоннелю, поскольку путь до ближайшей станции составляет больше километра и продвигаться там без специальной подготовки небезопасно. Пока среди причин случившегося рассматривают неисправность рельса или токоприемника одного из вставших в тоннеле поездов.

Движение поездов на Солнцевской линии метро полностью восстановлено.