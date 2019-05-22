США могут включить в чёрный список китайскую компанию «Хиквижен», она занимается разработкой систем видеонаблюдения

США могут включить в чёрный список ещё одну китайскую компанию «Хиквижен», которая занимается разработкой систем видеонаблюдения. Как пишет газета «The New York Times», ей закроют доступ к американским технологиям и комплектующим. Окончательное решение американская администрация примет в ближайшие недели. «Хиквижен» производит дорожные камеры, тепловизоры, беспилотники. Системы этой компании использовались, в частности, во время крупнейших спортивных соревнований.

Напомним, ранее в черный список была включена телекоммуникационная компания Huawei.