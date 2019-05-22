В Петербурге в ходе заседания Московского Окружного военного суда продолжится рассмотрение дела о теракте в подземке

В Санкт-Петербурге в ходе выездного заседания Московского Окружного военного суда продолжится рассмотрение дела о теракте в подземке.

На данный момент опрошена большая часть потерпевших. Всего же слушания продолжаются уже почти два месяца. Потерпевшие подали к обвиняемым частные иски более чем на 120 миллионов рублей. Позиция подсудимых по-прежнему неизменна — они не считают себя причастными к теракту и заявляют о пытках и воздействии на них со стороны следствия. На прошлой неделе гособвинение ходатайствовало о проведении двух экспертиз. Одна из них будет определять, совпадают ли взрывчатые вещества, которые нашли на месте теракта и в других локациях, где проводились следственные действия. Другая же должна установить, принадлежит ли один из голосов в телефонных переговорах смертника Акбаржона Джалилова подозреваемому Аброру Азимову. Сам он утверждал, что с террористом он не разговаривал, а взрывчатку в его вещи подкинули сотрудники спецслужб.



В результате теракта в петербургском метро в апреле 2017 года погибли 15 человек, пострадали более 60.