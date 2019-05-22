Неделя потребуется на выяснение причины крупнейшего за последнее время сбоя в московском метро

Согласно сообщению в Твиттере столичной подземки, рассматриваются две основные версии: неисправность либо контактного рельса, токоприёмника поезда. Метрополитен принёс извинения пассажирам за причинённые неудобства.

Накануне вечером больше тысячи человек застряли в трёх составах, которые остановились в туннеле. Сбой произошёл на участке Солнцевской и Большой кольцевой линии. Пассажиров одного состава провели до станции, примерно, через полтора часа, остальные – через три.